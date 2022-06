¡Se cansó! Karla Panini ya no permitirá que le falten al respeto

La comediante regia Karla Panini afirmó que no callará ante las críticas y el odio de la gente.

Panini publicó a través de su red social Instagram, una imagen donde se lee, "lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático", junto a la leyenda "Sorry not sorry. Muchos años callé, ya NO".

El odio de los cibernautas contra ella se desató luego de que fuera la tercera en discordia entre Américo Garza y su amiga, la fallecida Karla Luna. Actualmente la comediante es esposa de Garza.

¿Por qué odian a Karla Panini?

Karla ha sido el blanco de diversos ataques y comentarios por sus acciones, sin embargo, en diversas ocasiones se ha mostrado irreverente ante ellos, pues se ha burlado posando en fotografías donde muestra una playera con un corazón que encierra la frase "te odiamos Panini".

Asimismo, ha publicado en Twitter frases como, "¡Qué me odien con ese amor, me encanta!".

En una publicación que hizo en sus historias de Instagram en días pasados, la actriz aseguró que ya se encuentra cansada de los comentarios de las personas a pesar de los años y que esta vez no se iba a callar porque al hacerlo se generó el efecto de bola de nieve que hoy en día sufre.

“No me voy a callar, por eso se hizo esta bola de nieve, porque callé, callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harte con eso, porque yo no me lo robé. No lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”.

(Con información de El Universal)