Karla Sofía Gascón consideró “lo impensable” tras críticas

Después de meses marcados por el reconocimiento profesional y la controversia pública, Karla Sofía Gascón decidió expresar de manera abierta sus sentimientos y pensamientos más profundos.

La actriz española, protagonista de Emilia Pérez, publicó una carta en The Hollywood Reporter donde reflexiona sobre los desafíos personales que ha enfrentado, los errores cometidos en el pasado y su compromiso con el aprendizaje y la empatía.

La cinta dirigida por Jacques Audiard, un musical que narra la historia de una mujer trans en un contexto de crimen y patriarcado, fue galardonada con dos premios Oscar tras recibir 13 nominaciones.

Sin embargo, el éxito de la producción se vio ensombrecido por la reaparición de antiguos tuits de Gascón, lo que desató una ola de críticas en redes sociales, además de su exclusión de la campaña promocional de Netflix. En su carta, la actriz describe cómo esta experiencia la empujó al límite emocional.

Desde las primeras líneas, Gascón reconoce la existencia de un “escudo” que ha utilizado durante gran parte de su vida como protección, aunque admite que este mecanismo defensivo también provocó daño en otras personas.

“Últimamente, como he sido blanco de palabras hirientes, también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida que han hecho que otros se sientan ofendidos; cosas hechas y dichas desde el miedo, desde mi propia ignorancia, desde mi propio dolor, desde fuera de ese escudo frío y perturbador”,

escribió, en un ejercicio de autocrítica.

Sin intentar justificar su conducta pasada, aceptó que ha expresado comentarios que resultaron ofensivos y dolorosos para otros. Por ello, pidió disculpas sinceras y afirmó que su propósito ahora es seguir aprendiendo y escuchando para no repetir esos errores:

“Pido perdón a todos aquellos a quienes he ofendido en cualquier momento de mi vida y a lo largo de mi trayectoria. Humildemente les pido perdón y, para honrar su bondad y comprensión, prometo comprometerme a seguir aprendiendo y escuchando, para no cometer los mismos errores en el futuro”.

En su mensaje, la actriz también compartió el significado especial que tuvo para ella encarnar a la protagonista de Emilia Pérez. Aseguró que este papel representó la oportunidad de visibilizar a una comunidad históricamente marginada.

afirmó.

Karla Sofía Gascón también evocó su relación con México, país en el que desarrolló gran parte de su carrera actoral y del que guarda un cariño profundo. Recordó cómo el cineasta Julián Pastor le abrió las puertas en la industria mexicana, lo que marcó el inicio de una etapa fundamental en su vida.

“México ocupa un lugar indeleble en mi corazón. En este país magnético y maravilloso, me fue posible forjar mi carrera como actor y he recibido amistad, cariño y calor humano que jamás olvidaré”,

expresó. Asimismo, reiteró su compromiso de luchar por los derechos de los más vulnerables, oponiéndose al fanatismo, el abuso y el patriarcado:

El punto más conmovedor de su carta llegó cuando abordó las secuelas emocionales de la polémica. Reconoció que las agresiones verbales, los ataques con cuentas falsas y las amenazas de muerte llegaron a afectarla al grado de considerar lo que describió como “lo impensable”.

“En medio de esta inesperada y devastadora tormenta, ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable. He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales”,