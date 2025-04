Karla Sofía Gascón encarnará a Dios y al diablo en su próximo filme

Después de la controversia generada por el filme Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón decidió pasar de página y anunciar que ya tiene un nuevo proyecto cinematográfico en puerta: The Life Lift.

En este thriller psicológico es el debut en largometraje de la realizadora italiana Stefania Rossella Grassi y en él, Gascón compartirá pantalla con el actor y director Vincent Gallo. La cinta .

En la película, Gascón dará vida a una psiquiatra enigmática que representa ‘tanto a Dios como al diablo’, según la sinopsis oficial. Gallo interpretará a Gabriel, un personaje solitario y atormentado que vive en un pequeño apartamento en Nueva York. Su rutina se ve alterada cuando empieza a recibir misteriosos mensajes en forma de notas adhesivas en el ascensor de su edificio.

Estas le ordenan cometer brutales asesinatos contra tres vecinos… que a su vez planean matar a sus propios familiares.

El anuncio se hizo público la semana pasada durante el Lovers Film Festival de Turín, el festival de cine LGBTQ+ más antiguo de Europa, donde Gascón fue homenajeada. La actriz compartió detalles del proyecto en un encuentro con periodistas en Italia. Gallo, por su parte, no ha respondido aún a las solicitudes de confirmación por parte de la prensa.

