Así es la nueva vida de Karla Souza como mamá

ESTADOS UNIDOS.- Karla Souza confesó que su vida ha dado un giro de 180 grados tras convertirse en madre , y luego de que hace algunos meses revelara que fue víctima de abuso por parte de un productor, ahora prefiere enfocarse en otros temas y dedicarse al cuidado de su hija.

“Estoy muy contenta, tengo un respeto a todos los padres de familia, (…) es un gran reto como persona y realmente soy adicta a mi hija, y le pido a Dios que me ayude a no volverme que mi identidad completa sea ella, espero que yo pueda seguir siendo un ente separado de ella porque la amo”, dijo en entrevista para el programa “Sale el Sol”.

La actriz mexicana, quien ahora radica en Estados Unidos, reveló que la producción de la serie How to Get Away with Murder ha sido muy bondadosa con ella, pues contrario a otras estrellas de la farándula, ella puede acudir a trabajar acompañada de su hija.

My best friend! Mi mejor amiga.

“Empecé a filmar (la quinta temporada) creo a los 4 meses de haber tenido a mi hija, y con eso estoy trabajando a full, estoy filmando 14 horas diarias, pero la puedo llevar al set, ella está conmigo en el set y eso es una bendición que no mucha gente tiene, entonces si entiendo que soy muy privilegiada en poder hacer eso y llevármela todos los días al trabajo, me ha cambiado la vida por completo”, destacó.

Karla Souza se reunió con varios artistas como Esmeralda Pimentel y Raúl Méndez en Los Ángeles, California, en un evento para recaudar fondos y seguir ayudando a los damnificados por los sismos en México del año pasado.

Con información del portal Quién.