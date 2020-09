Karla Souza estelarizará road movie en Estados Unidos

Ciudad de México.-La mexicana Karla Souza estelarizará una comedia en Estados Unidos al lado de la actriz Gina Rodríguez.

El proyecto que unirá a las estrellas de How to Get Away With Murder y Jane the Virgin, respectivamente, se titula Like It Used to Be y será una road movie de descubrimiento femenino que mostrará paisajes del país, publicó Variety.

El actor Bernardo Cubria (Queen of the South, The Good Wife), también mexicano, escribió el guión, que será producido por la compañía de Rodriguez, I Can & I Will.

"Like it Used to Be es una comedia sobre la amistad, la fuerza y el perdón que empodera a las mujeres. No sólo conectará con la comunidad latina, sino con la audiencia de todo el mundo", explicó Gina.

El filme buscará compradores internacionales en el mercado del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Aunque había participado en series nacionales como Los Héroes del Norte, Souza despuntó gracias a la comedia Nosotros los Nobles (2013).

En Hollywood, su rol más importante ha sido el de la serie How to Get Away with Murder, al lado de Viola Davis, que se emitió entre 2014 y 2020.

Este año estrenó El Presidente.