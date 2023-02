El sexto tema del nuevo álbum de Karol G es una colaboración con Shakira en la que ambas se empoderan ante las mediáticas separaciones de sus ex parejas.

"TQG" (Te Quede Grande) lejos de ser una canción sobre la nostalgia de una separación se centra en las ganancias que obtuvieron ambas artistas al terminar relaciones que no fueron fructíferas para ellas.