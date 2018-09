Actriz revela lo que haría si la dejaran volver a México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Kate del Castillo ya lo ha mencionado anteriormente: teme que al poner un pie en México sea arrestada por haberse reunido con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán como parte de una investigación documental. La protagonista de ‘Ingobernable’, considera que ha habido una cacería de brujas en su contra.

Sin embargo, espera que con el próximo cambio de administración en el Gobierno mexicano, su situación legal en el país sea reivindicada. Pero, ¿qué sería lo primero que haría en caso de poder volver libremente al País que la vio nacer?

Fue justo esa la pregunta que le hizo la revista Quién vía correo electrónico hasta Colombia, donde actualmente está rodando la nueva temporada de La Reina del Sur.

También te puede interesar: Confirma madre que Kate del Castillo se operó en un ojo

“Bueno, si puedo ir esta Navidad, sólo quiero estar con mi familia y descansar porque he tenido un año de mucho trabajo, gracias a Dios, pero estoy exhausta. Quiero comerme unos buenos tacos. Ver a mis amigas. Y dormir, dormir, dormir. Que mis papás me consientan y yo a ellos”, asegura.

Y es que Kate no ha parado. A la par de las grabaciones y promoción de las series que protagoniza, ha dedicado su poco tiempo libre a la reconstrucción de México a un año del 19S.

Como parte de Los Ángeles en México, asociación en la que ayuda a damnificados junto a Ana de la Reguera, Esmeralda Pimentel, Olga Segura y Karla Souza, Del Castillo ha ayudado a más de 20 familias a través de ventas de playeras.

Junto a sus amigas, han logrado juntar poco más de un millón de pesos para construir casas para los afectados.

“No tengo palabras para describir la satisfacción tan enorme que siento. ¡Ver las caras de las familias al abrir sus casas no tiene precio! Me siento ahora con un compromiso mayor. (Si vuelvo en diciembre) Quiero ir a visitar las casas y las familias que LAEM ha construido”, comparte.

Pero la iniciativa no se quedará ahí, según reveló la propia actriz y ya piensan en su asociación como algo a largo plazo.

“Los Ángeles en México nació de la frustración de no poder estar en México ayudando cuando sucedió el sismo. Pensamos que no podíamos ayudar y nos dimos cuenta de que cuando uno quiere, puede ayudar como sea. Nosotras, las cuatro fundadoras queremos ayudar pero a largo plazo. No solo a damnificados del Terremoto sino a quien lo necesite en un futuro, las desgracias naturales no paran desafortunadamente”.