Kate del Castillo 'enciende' las redes sociales por una buena causa

ESTADOS UNIDOS.- Kate del Castillo volvió a dar de qué hablar, y no por estar haciendo declaraciones sobre las leyes mexicanas, el Chapo o del supuesta trata de actrices latente en una televisora mexicana. Esta vez, la actriz decidió causar revuelo posando como Dios la trajo al mundo.

Así es, la mexicana decidió exhibir su escultural figura al ser parte de una nueva campaña de PETA, organización que se pronuncia en contra del maltrato animal.

En la postal, se puede ver a la actriz completamente desnuda parada en un set nevado mientras tapa con sus manos sus genitales, y su cabello cubre sus senos.

“Que por dinero, por unos cuántos centavos, le quiten literalmente la piel…a los animalitos vivos, no tiene nombre”, dijo la actriz en un comunicado. “Para ser bello no necesitamos usar animales ni ponernos animales como ropa”.

Junto a la imagen publicada en su Instagram del Castillo escribió: “There’s nothing more beautiful than your own skin! This winter, let animals keep theirs & instead go #FurFree. @peta ¡Primero desnuda que vestir pelaje! Para aprender más sobre esta industria cruel, visiten @PETA_Latino #DropTheFur”.

Kate -quien en estos días fue desalojada de su casa en California, por la devastadora ola de incendios que han azotado el estado-, no es la única celebridad vocera de esta organización, pues luminarias como Pamela Anderson, Alicia Machado, Camila Bello, Jesse y Joy, María Celeste Arrarás, Aislinn Derbez, Edward James Olmos y muchos más han apoyado la causa en favor de los animales maltratados.

Con información de People en Español.