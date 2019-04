Kate del Castillo ‘le entra’ a las Artes Marciales Mixtas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Kate del Castillo incursionará en las Artes Marciales Mixtas, pero no se pondrán guantes ni subirá al ring a pelear; lo hará como accionista.

La actriz mexicana dará un golpe millonario y hará una inversión a la empresa Combate Américas, una de las más importantes para el público hispano, publica el portal de noticias Vanguardia.

La ronda lleva a la compañía a $ 38 millones recaudados hasta la fecha y fue dirigida por el presidente de Combate Americas, Joe Plumeri, ex director ejecutivo de Citibank en América del Norte.

Otros inversionistas fueron el socio co-gerente de Irving Place Capital, John Howard y Cliff Sobel, y el socio gerente y co-fundador de Valor Capital Group y ex embajador de Estados Unidos en Brasil.

De acuerdo con la compañía, Kate del Castillo es una "accionista importante" de Combate Américas.

La hija de Erick del Castillo es fanática del boxeo desde hace mucho tiempo pero no se siente atraída por la violencia. Ella considera a Combate Américas una fuerza de poder y fuente de orgullo entre las comunidades hispanas además de abogar por la igualdad para los atletas de MMA.

Thank you @Variety xpangler! I am excited to join the @CombateAmericas family and champion Hispanic pride and female empowerment! https://t.co/doCsPfzorL