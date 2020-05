Kate del Castillo es nominada a tres premios de teatro en Nueva York

México.- Kate del Castillo hace historia al ser la primera actriz mexicana en ser nominada a tres premios de teatro de Nueva York por su trabajo en "The Way She Spoke", una obra que aborda los feminicidios de Ciudad Juárez.

La actriz ha sido nominada a los premios Drama Desk en la categoría de mejor actuación en solitario por "The Way She Spoke", una obra dirigida por Jo Bonney y escrita por Isaac Gómez.

Los galardones, que serán anunciados el próximo 31 de mayo, reconocen el trabajo de producciones de Broadway, Off Broadway y Off-Off Broadway y son votados y otorgados por críticos de teatro, periodistas, editores y emisoras que cubren teatro.

También te puede interesar: 'Ron Weasley' se convierte en papá por primera vez

La actriz también podría llevarse un premio en la categoría de interpretación distinguida de los Drama League Awards, creados en 1922 para honrar producciones y actuaciones distinguidas tanto en Broadway como fuera de Broadway.

La tercera nominación le llegó a la mexicana por el premio Lucille Lortel, en el que estaba nominada en la categoría de exposición individual excepcional.

Estos galardones, creados en 1986, llevan el nombre de Lortel, actriz y productora de teatro, y fueron transmitidos en vivo el 3 de mayo.

Kate del Castillo ha actuado en más de 27 películas, 11 obras de teatro y 9 telenovelas, entre las que destaca "La Reina del Sur”.