Se le termina el dinero a Kate del Castillo

ESTADOS UNIDOS.- Kate del Castillo estaría enfrentando grandes problemas económicos tras haber sido vinculada con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Todo parece indicar que la actriz mexicana Kate Del Castillo enfrenta grandes problemas económicos, luego que se le vinculara con el narcotraficante Joaquín "El Chapo” Guzmán, publicó el portal El Heraldo.

Fue el padre de la también empresaria, Erick Del Castillo, quien brindó las declaraciones sobre la situación financiera de su hija, y lo hizo en una entrevista para el programa de Telemundo “Suelta La Sopa”, con producción en Miami, Estados Unidos.

"Ella quedó muy desfalcada con el ‘favorcito miserable' que le hicieron a mi hija. Todavía estamos pagando los papás cosas de ella. Sí. Ella no ganó dinero en dos años, y ahora la pobre tiene que ganar dinero, (lo que debe es) entre abogados y esto y aquello", expresó

El también veterano actor hizo referencia al largo proceso que implicó para Kate, solucionar su vinculación con el narcotraficante más buscado de los últimos tiempos.

"Es que primero era un año, luego ya que se pasó, otro año. Y uno cree que ya pagó, y no, viene otro año, y otro y otro y no terminan. (Son) cosas, que intereses, cosas que pues luego a veces no hacen bien los contadores y ni modo", señaló Del Castillo.

Kate lanzó al mercado su línea de tequila, pero según comentó su padre, aunque genera ventas, no son lo suficientemente fluidas para resolver la situación económica de la actriz.

También aclaró, que si bien es cierto, la situación financiera de su hija no es la mejor, tampoco significa que esté en la bancarrota.

En otro tema, al cuestionarles sobre la presunta nueva pareja de su hija, el venezolano Alec White, mencionó que éste no es de su agrado, "y no creo que sea nada serio".