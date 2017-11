Kate del Castillo rechazará la medalla Belisario Domínguez

Agencia

Ciudad de México.- Luego de darse a conocer que la actriz Kate del Castillo era considerada para llevarse la medalla Belisario Domínguez, distinción que otorga el Senado de la República a los mexicanos distinguidos por su labor en la ciencia, o virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad, y de la controversia que esta noticia desató, es su hermana Verónica del Castillo quien habló al respecto, informa Agencia México.

“Ni siquiera le llegó a ella la propuesta oficial, sí supe que la postularon y sí supe que fue una ciudadana la que postuló a Kate, misma que Kate, ya para callar los rumores dijo que no va a recibir la distinción, que le quedó grande el saco, y que está muy honrada y muy agradecida pero que eso es para héroes de México y para periodistas, y dice ella que no ha hecho nada por México en ese sentido y que está muy agradecida”, explicó durante su asistencia a un evento en la Ciudad de México.

También te puede interesar: Kate del Castillo vuelve a los escenarios con una comedia

De la misma manera, la periodista destacó que su famosa hermana, a diferencia de otros artistas, entró en cordura y rechazó recibir esta distinción.

“Lo que no debe de suceder es que no se siga desvirtuando una medalla como la Belisario Domínguez, yo creo que no deberían de meter a artistas, que bueno que Kate se hizo a un lado. Como hermana, yo quiero que le den todos los premios, yo creo que Kate es una activista, yo creo que el hecho de hablar y de arriesgar su vida y arriesgar a su familia, pues sí está haciendo algo por el país, pero no debe de perder el piso y seguir con humildad para decir no me lo merezco”, añadió.

Hace unas semanas, Verónica y Kate se reunieron para realizar una entrevista donde la actriz fue cuestionada por la periodista sobre el documental donde habla de su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y de su encuentro sexual con el actor Sean Penn.