Me resbalé por las escaleras: Kate Moss desmiente a Amber Heard

Kate Moss desmintió el rumor declarado por Amber Heard, sobre la supuesta violencia que vivió con Johnny Depp al ser empujada por las escaleras cuando la supermodelo mantenía una relación sentimental con el actor.

Este miércoles, Moss testificó de manera virtual que Depp nunca la agredió, pues aseguró que una vez se resbaló por un tramo de unas escaleras después de una tormenta en un centro turístico de Jamaica, y que Depp acudió en su ayuda.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda" afirmó la Moss

"Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica" añadió la supermodelo.

"No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras", puntualizó la testigo.

Moss hizo su declaración como testigo de refutación en la demanda por difamación al protagonista de “Piratas del Caribe” contra su exesposa.

Kate Moss testifies that Johnny Depp did not push her down stairs pic.twitter.com/zosHgDpTbC — The Independent (@Independent) May 25, 2022

Amber Heard nombra a Kate Moss en su testimonio

Días atrás, Amber Heard en su testimonio, hizo una referencia de pasada a Moss y al rumor de que Depp había empujado a la modelo por unas escaleras cuando salían.

Heard mencionó a Moss cuando describió una pelea en la que admitió haber golpeado a Depp en una escalera porque dijo que su expareja estaba atacando a su hermana, Whitney.

¿Por qué los actores están en juicio?

Depp demandó a Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por un artículo de opinión publicado en diciembre de 2018 en el Washington Post en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Sus abogados dicen que fue difamado por el artículo a pesar de que nunca mencionaba su nombre.

El actor ha negado haber golpeado a Heard y dice que ella fue la abusadora en la relación, mientras que la actriz ha testificado que varias veces sufrió de abuso físico a manos de Johnny Depp.

(Con información de AP)