Encuentran muerta a la diseñadora Kate Spade

NUEVA YORK.- La diseñadora de modas Kate Spade fue hallada este martes a las 10:20 horas sin vida en su apartamento en Park Avenue, informó Yahoo.

Personal de limpieza halló a Spade, a sus 55 años de edad, ahorcada en su residencia, reportaron las autoridades. La policía de Nueva York ha comunicado que dejó una nota en la escena, aunque se desconoce lo que hay escrito en ella.

Los funcionarios no estaban autorizados a divulgar detalles de una investigación en curso y hablaron con The Associated Press a condición de anonimato. De momento, los oficiales no están autorizados para divulgar detalles sobre una investigación que sigue en marcha.

Trayectoria

Kate Spade es una famosa diseñadora estadounidense, nacida en Kansas City, Missouri. Spade inició su carrera en la industria de la moda trabajando en el departamento de accesorios de la revista Mademoiselle.

Fue en la década de 1980 que comenzó su trayectoria profesional como diseñadora. Kate causó sensación al crear una línea de elegantes bolsos y zapatos de lujo.

Actualmente su compañía, "Kate Spade New York", tiene más de 140 tiendas al menudeo y de descuento en todo Estados Unidos y más de 175 tiendas a nivel internacional.