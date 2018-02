Agencia

ARUBA.- Nadie dijo que posar fuera fácil. Puede padecer que el trabajo de una modelo en una sesión de fotos es algo sencillo, pero también tiene sus riesgos. Y si no que se lo diga a Kate Upton, fue arrastrada por una ola durante una sesión de fotos para la revista ‘Sport Illustrated’.

El vídeo del percance, que ocurrió el pasado octubre en una playa de Aruba (Caribe), mientras la top model posaba sobre una roca en toples, ha sido compartido en Instagram por la propia revista.

También te puede interesar: ¡Qué romántico! Así celebran su amor Justin y Selena

En la publicación se puede ver cómo Kate intenta sujetarse, sin éxito, de la mano de un asistente para evitar la caída. A pesar de la dolorosa caída, no sufrió ningún daño grave.

“Al estar la falda de tul mojada, el peso me arrastró hacía abajo”, ha revelado la modelo en unas declaraciones publicadas por ‘Infobae’.

Upton no ha querido hablar más del tema, y es probable que siga siendo así.

Kate Upton fue noticia hace unas semanas tras revelar durante una entrevista en la revista ‘Time’ haber sido víctima de acoso sexual de Paul Marciano, cofundador de la marca de ropa Guess.

Acoso a Upton

Upton dijo que en otra ocasión la había acosado con llamadas telefónicas a su cuarto de hotel y que ella lo había rechazado "aterrorizada".

Al día siguiente "supe que me habían despedido de la sesión de fotos". "Alguien llamó a mi agencia diciendo que estaba gorda (...) yo estaba devastada".

En 2011 se convirtió en una celebridad al ser imagen de la marca Guess, posición que han ostentado modelos como Claud...

El 1 de febrero había escrito en Twitter: "Es decepcionante que una marca de mujeres tan icónica como @Guess siga dando poder a Marciano como director creativo #me too". Pero entonces no dio detalles sobre el acoso contra ella.

Upton, que también ha trabajado como actriz en algunas películas, está casada con la estrella del equipo de béisbol Astros de Houston, Justin Verlander.

En 2011 se convirtió en una celebridad al ser imagen de la marca Guess, posición que han ostentado modelos como Claud.

Con información del portal de noticias Mundo Deportivo