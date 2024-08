Katy Perry, bajo investigación por filmar videoclip en islas protegidas de España

Katy Perry se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades españolas debido al rodaje de su videoclip "Lifetimes" en islas protegidas de Ibiza y Formentera, en las Islas Baleares.

Según reportes de TMZ y Daily Mail, la cantante californiana filmó su video musical en áreas que han sido identificadas como zonas protegidas, lo que ha generado preocupación por posibles daños medioambientales.

Katy Perry's "Lifetimes" music video is being investigated for possible environmental damage to the protected dunes of S'Espalmador. #BillboardNews pic.twitter.com/NKOLyclzfw