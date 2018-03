¡Qué suerte! Concursante recibe su primer beso con Katy Perry

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Katy Perry besó en la boca a un concursante del reality show American Idol.

Benjamin Glaize, de 19 años de edad, se presentó ante el jurado con aspiraciones de ser seleccionado y posiblemente convertirse en la próxima estrella musical. Sin embargo, su destino fue otro, informa el portal Infobae.

En el escenario, el adolescente debió responder algunas preguntas. El cantante de música country, Luke Bryan quiso saber si el joven alguna vez había besado a alguien. Glaize contestó inocentemente que jamás había tenido una relación, y que para dar un beso necesitaba encontrar a la mujer adecuada.

Impresionada por su respuesta, Katy Perry hizo de las suyas. La cantante de "I kissed a girl", le pidió que se acerque y ahí mismo le dijo que le de un beso. Glaize besó tímidamente la mejilla de la artista, pero no dejó conforme a nadie. Cuando lo intentó por segunda vez, Katy Perry tomó las riendas del asunto y sorprendió a todos girando la cabeza rápidamente y besó en la boca a Benjamin.

El resto del jurado no lo podía creer. Lionel Richie y Luke Bryan festejaron chocando sus manos con Perry.

Lamentablemente para el joven, no fue el beso de la suerte. Cuando llegó la hora de cantar, Benjamin Glaize no estuvo a la altura de las circunstancias y no logró calificar para seguir a la próxima ronda del concurso. Lionel Richie le aconsejó al participante que "vaya y bese a más mujeres".

Katy Perry se cree que está soltera luego de su ruptura con el actor Orlando Bloom. Sin embargo, recientemete la intérprete sorprendió al vestir un extravagante y revelador atuendo: llevaba una sudadera con la cara de Orlando estampada en toda la tela.

La sudadera que llevaba puesta, luce idéntica a la que le regaló al actor en su cumpleaños, cuando aún eran novios en 2016. Esto ha levantado sospechas de los artistas podrían estar juntos de nuevo.