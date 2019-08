Katy Perry enciende las alarmas ¡podría estar embarazada!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un nuevo rumor sobre Katy Perry se ha vuelto tendencia en redes. Todo comenzó en la premier de la serie de Amazon, "Carnival Row", donde Perry se dejó ver en compañía de su prometido, el actor Orlando Bloom, en la cual una fotografía disparó las alertas de ¡un embarazo!

La interprete de "Firework" y "Last Friday Night", posó frente a las cámaras en compañía de su futuro esposo, quien protagoniza la nueva serie de Amazon. Sin embargo, el hecho que llamó la atención de la prensa no fue el beso ni las muestras de afecto entre ambos famosos, sino el vientre de Perry.

Quizá fue culpa la prenda que escogió la cantante, pero ese entallado vestido rosa le hizo ver una pequeña panza que de inmediato ha levantado sospechas de embarazo.

De confirmarse, sería el primer embarazo de Perry, quien a sus 34 años aún considera que es pronto para ser mamá. En declaraciones hechas para la revista Life&Style, una fuente anónima aseguró que "Katy quiere esperar hasta después de casarse para tener hijos, aunque eso no es definitivo". De embarazarse ahora, sus planes de matrimonio con Bloom cambiarían por completo. "Si estuviera embarazada, probablemente pospondría la boda hasta después del nacimiento del bebé". Por su parte, éste sería el segundo hijo del actor británico, quien tuvo un hijo con su ex esposa la modelo australiana Miranda Kerr.

El actor se sentó hace poco en entrevista con Willie Geist, donde habló sobre su relación con la cantante y su futuro juntos. "Es importante para mí que estemos alineados: he estado casado y divorciado y no quiero volver a hacerlo", dijo Bloom a Geist. "Ambos estamos plenamente conscientes de eso. Ella es notable, así que siempre estoy muy impresionado con eso y me alienta ".

La pareja a menudo lleva vidas separadas debido a sus carreras, sin embargo, Bloom le dijo a la revista People que este hecho sólo los ha fortalecido.

"Deben hacer el trabajo de base juntos, crear el sentimiento de confianza y seguridad para que puedan pasar tiempo separados y hacer todo lo que necesitan hacer y aún sentirse atados a esa persona, para que puedan emprender un viaje juntos", ahondó el actor de Piratas del Caribe.

La pareja se comprometió el Día de San Valentín; en aquel memorable día, compartieron la noticia a través de redes sociales. Con una foto en la que se puede ver el espectacular anillo en forma de flor, Katy Perry dio el "sí, quiero".

"En plena floración", escribió Perry haciendo un juego de palabras con el apellido de su marido que también significa florecer. En la imagen, la cantante de "Roar" presume la joya estilo vintage de rubí y diamantes.

La madre de la intérprete también estuvo presente en el festejo de compromiso y ofreció otra postal del evento en Facebook."Miren quiénes se comprometieron el día de San Valentín", escribió orgullosa la futura suegra de Orlando.

En todo este tiempo, la pareja ha sido muy abierta sobre su relación. En otra entrevista para un medio australiano, Bloom dijo que "el sexo es una parte muy importante de la vida porque es una forma de conectarse, de mostrar intimidad. La intimidad es una parte increíblemente importante de la vida", explicó.