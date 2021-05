Katy Perry estrena “Electric” con motivo del 25 aniversario de Pokémon

Katy Perry ha sorprendido a sus fans con un inesperado crossover. La cantante ha lanzado "Electric", tema que va acompañado de un videoclip en el que la artista comparte protagonismo con varios personajes de Pokémon.

Pikachu y Pichu son los personajes que aparecen en el clip, dirigido por Carlos López Estrada. La canción fue compuesta con motivo del 25 aniversario de Pokémon y formará parte de Pokémon 25: The Album, disco que se lanzar· a finales de este otoño de la mano de Capitol Records.

El clip ofrece también un vistazo al pasado y repasa los primeros años de carrera de la cantante a través de otra actriz que la interpreta.

"Cuando visité el Pokémon Café mientras estaba de gira por Japón me sentí muy nostálgica. Me llevó de regreso a mis años de estudiante. Así que cuando recibí la llamada para ser parte de la celebración del 25 aniversario junto a Post Malone y J Balvin, estaba eufórica", apuntó Katy Perry en un comunicado. "Los temas de la canción -la resiliencia, prender tu luz interior- han guiado mi vida y también son paralelos a la historia y los personajes de Pokémon. Pikachu es la forma evolucionada de Pichu, así que en el video ves una versión más joven de mí con Pichu y yo en el presente con Pikachu. Ambos evolucionamos, pero conservamos nuestro sentido de alegría", añadió.

"Electric" supone el segundo lanzamiento de Perry en semanas, ya que en abril publicó "Cry About It Later" en colaboración con Luísa Sonza y Bruno Martini. Su ˙último disco de estudio, "Smile", salió al mercado en 2020.

También te puede interesar:

“Pikachu y Katy Perry se unen' para celebrar el 25 aniversario de Pokémon

Reunión especial de 'Friends' ya tiene fecha de estreno; mira el teaser aquí

Katy Perry se burla de su parecido con Zooey Deschanel en 'Not the End of the World'