Katy Perry se encabeza como la estrella principal de Tomorrowland Around the World

Madrid, España.- La cantante Katy Perry fue anunciada como la estrella principal del festival virtual Tomorrowland, que se llevará a cabo entre el 25 y 26 de julio.

La aparición de Perry en Tomorrowland Around the World tendrá un carácter especialmente estelar por varios motivos: el primero, la californiana impactará en las pantallas de medio mundo al actuar embarazada del hijo que espera junto al actor Orlando Bloom.

En segundo lugar, Perry acaba de publicar el adelanto de su esperado quinto álbum, Smile, que saldrá a la venta el 14 de agosto; el single homónimo a su disco es un tema enérgico y optimista con un aire disco, y en apenas cinco días se aproxima a las mil millones de reproducciones en YouTube, y será presentado por primera vez en concierto en el festival.

¿Actuará Katy Perry en directo? ¿Viaja embarazada para esta actuación?

No. A lo largo de las últimas semanas, los artistas invitados al festival digital están siendo grabados interpretando su sesión en estudios equipados con fondos chroma key de color verde, la misma técnica que se emplea para combinar a actores reales e imágenes generadas por computadora en el cine.

"Siempre he deseado ser parte de la celebración que es Tomorrowland, y año tras año he seguido las innovaciones tecnológicas y la creatividad de este festival. Estoy súper feliz por formar parte de esta versión del evento y espero que mi actuación les haga sonreír", expresó la celebridad.

Tomorrowland Around the World tendrá la participación de más de 60 DJs de primera fila como David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens, y la española B Jones.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Aún hay entradas a la venta que cuestan 322 pesos por un día, y 515 pesos por los dos días, las cuales darán acceso a un recinto virtual que reproducirá la vivencia sensorial, social y musical del festival belga.

Habrá 8 escenarios con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día, entre las 15:00 y 01:00 horas del centro de Europa.

Listado de artistas confirmados: