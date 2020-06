Keira Knightley protagonizará serie para Hulu

México.- Keira Knightley protagonizará la serie inspirada en la novela The Other Typist, de Suzanne Rindell, que será producida por Hulu.

Este será el primer proyecto de Knightley en televisión desde 2011, cuando participó en la serie Neverland.

De acuerdo con Variety, Ilene Chaiken, creadora de The L Word, será la encargada de desarrollar el episodio piloto y producir el proyecto.

Por el momento, se desconoce si la serie mantendrá el nombre original de la novela, descrita como un thriller psicosexual ambientado en la ciudad de Nueva York en la Era de la Prohibición (Ley Seca en la década de 1920).

Además, la creadora de la novela, Suzanne Rindell, trabajará como productora ejecutiva de la serie junto a Chaiken.

Hasta ahora, se desconocen otros integrantes del reparto y la fecha tentativa de lanzamiento.

The Other Typist, publicado en 2013, se centra en Rose, una mecanógrafa del Departamento de Policía de Nueva York en la era de la Prohibición. Ella se ve envuelta en el sombrío mundo de su glamorosa nueva compañera de trabajo, Odalie (Knightley), pero cuando se comete el último crimen, no está claro cuál de las dos mujeres es más traicionera.

Knightley, estrella de Piratas del Caribe y Orgullo y Prejuicio, apareció previamente en Neverland, Misbehavior y The Nutcracker and the Four Realms and Colette, entre otros. La actriz había estado desarrollando previamente The Other Typist como una película en el antiguo Fox Searchlight, pero debió adaptarse luego de la compra de Disney.