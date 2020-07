Tras dos años con cáncer muere Kelly Preston, esposa de John Travolta

Los Ángeles.- La actriz Kelly Preston, quien hizo papeles cómicos y dramáticos junto a actores que van de Tom Cruise en “Jerry Maguire” a Arnold Schwarzenegger en “Twins” (" Gemelos"), falleció el domingo, dijo su esposo, John Travolta. Tenía 57 años.

Travolta dijo en un post en Instagram que su esposa por 28 años falleció tras una batalla de dos años con un cáncer.

“Con mucho pesar les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama”, dijo el actor. “Libró una valiente pelea con el amor y el apoyo de muchos”.

La pareja tuvo tres hijos, el mayor de ellos fallecido en 2009.

“En shock con esta triste noticia”, dijo Maria Shriver en Twitter. “Kelly fue un alma tan brillante y cariñosa, una actriz talentosa, y una mamá y esposa amorosa. Se me rompe el corazón por su familia que ya ha conocido tal tristeza y dolor”.

Preston tuvo una larga trayectoria en el cine y la televisión. Protagonizó con Kevin Costner la película de 1999 “For the Love of the Game” ("Por amor"). En 2003, actuó en “What a Girl Wants” ("Lo que una chica quiere") y fue la mamá en la adaptación con actores reales de “The Cat in the Hat” ("El gato"). Al año siguiente apareció en el video de Maroon 5 de “She Will Be Loved”.

Russell Crowe tuiteó que conoció a Preston “primero a finales del 92, creo... (Y) en 1995 audicionamos juntos para ‘Breaking Up’ ('Un amor inconcluso'), Salma Hayek obtuvo el papel”. Crowe dijo que no veía mucho a Preston, “pero cuando lo hacía, siempre era la misma joya de ojos brillantes”.

Kelly Preston.

Can’t remember where, but, met first in late ‘92 I think.

Such a lovely person. In 1995 we auditioned together for Breaking Up, Salma Hayek got that gig.

I havent seen her much, but when I did, she was always the same sparkly eyed gem.

Love to her family.

R.I.P