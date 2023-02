¿Kendall Jenner y Bad Bunny juntos? Esto se sabe sobre su supuesto romance

El rumor de que Bad Bunny y Kendall Jenner están saliendo ha crecido en las últimas horas, ya que testigos aseguran que ambas celebridades estuvieron juntas en un Club de Los Ángeles.

Aunque no ha pruebas que lo confirmen, asistentes al club privado donde supuestamente fueron vistos, aseguran que pasaron la noche juntos, hay quienes afirman que solo podrían ser amigos, pero también se reporta que pasaron el rato compartiendo besos, así lo informó el medio Despierta America.

A su llegada al club, el intérprete de "Ojitos Lindos" y la super modelo arribaron por separado y con gran discreción, a su salida lo hicieron de la misma manera.

El medio Deux U afirma en un podcast que Kendall usó un pañuelo para cubrir su rostro y no ser reconocida, pero fue captada por algunas cámaras cuando se retiraba, mientras que el conejo malo sí pudo esquivarlas cuando su camioneta llegó a recogerlo dos minutos después.

Kendall Jenner and Bad Bunny are trending after an unverified blind from

celebrity gossip page DeuxMoi went viral:



“This famous model sister was seen playing tonsil hockey with Bad Bunny at a private L.A. club last night.” pic.twitter.com/LCSohd9njM