¿A Kendall Jenner le gustan las mujeres? Esto dice...

ESTADOS UNIDOS.- En medio de una familia famosa, Kendall Jenner ha conseguido lo imposible: proteger su vida privada y mantener en estricto secreto sus relaciones sentimentales.

Aunque nunca han faltado jóvenes famosos con los que se la relacionara, recientemente comenzaron a circular una serie de rumores que apuntaban a que la modelo podía estar interesada también en personas de su mismo sexo, algo que ella ha desmentido ahora rotundamente, informa el portal Quién.com.

"No creo que haya un ápice de bisexualidad o homosexualidad en mi cuerpo, ¡pero nunca se sabe! ¿Quién puede decidir algo así? Estoy abierta a experimentar, no estoy en absoluto en contra de ello. Simplemente es algo que no he hecho aún", comenta la top model en el último número de la revista 'Vogue'.

"No soy gay, no tengo nada que esconder, y jamás ocultaría una cosa así", añade para resolver rotundamente el debate sobre su orientación sexual.

A la modelo de 22 años de edad, no se le escapa que su sentido de la moda, su pasión por los deportes y su forma de comportarse ante la vida en general, podría confundir a los más conservadores al no ajustarse a los cánones tradicionales de feminidad, pero como ella recuerda, eso no quiere decir que sea homosexual.

"Creo que todo esto se debe a que no soy como mis hermanas, que no dudan en decir: '¡Mírenme con mi novio!'. Así que se habló del tema durante un tiempo, porque nunca se me veía con chicos. Pero es que me esfuerzo a fondo para pasar desapercibida y que no nos vean juntos. Además, sé que desprendo cierta energía masculina. No sé si es la manera correcta de decirlo, porque no soy transexual, pero sí transmito una energía más fuerte y me muevo diferente", concluyó Jenner.