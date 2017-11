Conoce a la modelo mejor pagada del mundo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Kendall Jenner fue nombrada por Forbes como la modelo de mayor ganancia en el mundo. Para asegurarse el primer lugar en la lista, la estrella de Keeping Up With the Kardashians de 22 años venció a Gisele Bündchen, quien había sido número uno en la lista todos los años desde 2002.

Jenner tuvo una increíble ganancia de 22 millones de dólares este año, mientras que Bündchen ganó un igualmente impresionante cifra de 17.5 millones. En el tercer lugar en la lista está Chrissy Teigen, quien anunció recientemente que espera su segundo hijo, con 13.5 millones en 2017, informa E Latinoamérica.

También te puede interesar: ¡Otro escándalo en Hollywood! Acusan a Nick Carter de abuso

Adriana Lima se llevó el cuarto lugar, ganando 10.5 millones en el último año, mientras que Gigi Hadid y Rosie Huntington-Whiteley empataron en el lugar número 5 en la lista con 9.5 millones cada una.

El dúo es seguido de cerca por Karlie Kloss en el número 7, que ganó nueve millones este año. Liu Wen es el próximo modelo en la lista, ganando 6.5 millones, seguido de Bella Hadid con 6 millones.

Y llegando al puesto 10 en la lista está la modelo Ashley Graham, quien ganó 5.5 millones de dólares.