Kevin Bacon será villano en reboot de 'The Toxic Avenger'

Abril Valadez

MÉXICO.- El famoso actor Kevin Bacon, reconocido por su papel en la película del ‘El hombre sin sombra’ en el año 2000, será el villano en el reboot de Legendary Entertainment de la película Toxic Avenger de 1984.

Dirigido por Macon Blair, el proyecto será una reinvención contemporánea de la comedia de acción de bajo presupuesto de 1984 de Troma Entertainment.

Bacon, estrella de Hollywood conocida con películas como Todos a Bailar, Cuestión de Honor y la antesa mencionanda: El Hombre sin Sombra y Río Místico, se une a Peter Dinklage, Jacob Tremblay y Taylour Paige.

Según The Hollywood Reporter, Toxic Avenger cubrirá temas ambientales y subvertirá el género de superhéroes en la línea de Deadpool.

Blair también es guionista de la película, que seguirá a un hombre común en apuros que, cuando es empujado a una tina de desechos tóxicos, se transforma en un monstruo mutante. El hombre debe pasar de ser un marginado rechazado a un héroe desvalido mientras corre para salvar a su hijo, sus amigos y su comunidad de las fuerzas de la corrupción y la codicia.

Lloyd Kaufman y Michael Herz de Troma Entertainment actuarán como productores. La larga y exitosa carrera de The Toxic Avenger generó secuelas: The Toxic Avenger Part II (1989) y The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie (1989).