Kevin Hart presenta demanda por difamación contra youtuber

El reconocido actor y comediante Kevin Hart tomó acciones legales presentando una demanda por extorsión y difamación contra LaTasha Kebe, una popular youtuber conocida como Tasha K.

De acuerdo con información obtenida por Page Six, Kebe habría amenazado con divulgar una entrevista realizada a la ex asistente de Hart, Miesha Shakes, a menos que el actor accediera a pagar una suma de seis cifras como rescate.

La demanda alega que Kebe grabó una entrevista con Shakes en noviembre de 2023, durante la cual se hicieron supuestas declaraciones falsas y difamatorias contra el protagonista de ‘Un espía y medio’.

Kevin Hart is suing YouTuber Tasha K and his former personal assistant Miesha Shakes for attempting to extort him for an interview.



Hart’s complaint states that Tasha K allegedly demanded money from him in November, threatening to post the interview if he didn’t pay her a… pic.twitter.com/IkoFZAW6rV