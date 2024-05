Kevin Spacey: “No seré atacado para obtener ratings”

Kevin Spacey está en el centro de la controversia una vez más al desafiar el próximo documental que promete arrojar luz sobre su vida y carrera: Spacey Unmasked.

La serie, que se jacta de incluir "entrevistas y archivos nunca antes vistos", se sumerge en la vida del actor desde sus primeros días hasta su ascenso en Hollywood. Además, abordará las acusaciones de delitos sexuales que enfrentó y de las cuales fue absuelto en 2023.

El actor de 64 años ha acusado a Channel 4 del Reino Unido de no ofrecerle la oportunidad de responder a las acusaciones en su contra. La controversia sigue rodeando a Spacey mientras intenta defender su reputación en medio de un escrutinio público implacable.

Over the last week, I have repeatedly requested that @Channel4 afford me more than 7 days to respond to allegations made against me dating back 48 years and provide me with sufficient details to investigate these matters. Channel 4 has refused on the basis that they feel that…