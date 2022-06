Kim Kardashian desgarró vestido de Marilyn Monroe.

La modelo y empresaria Kim Kardashian impactó el día que se presentó en la Met Gala 2022, con el vestido que utilizó Marilyn Monroe en 1962, cuando le cantó "Happy birthday, Mr. President" a John F. Kennedy en el Madison Square Garden.

Sin embargo, haber portado ese vestido trascendió la alfombra roja y una de sus primeras consecuencias fue que terminó por provocar cambios en los estatutos del Consejo Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés), que determinó públicamente a través de un comunicado, el 13 de mayo de 2022, la prohibición para utilizar piezas de moda que por sus características son irremplazables, por parte de celebridades.

"Las prendas históricas no deben ser utilizadas por nadie, ni por figuras públicas ni privadas. Es mejor prevenir que curar el daño. El trato incorrecto destruirá un objeto histórico para siempre", comentó la organización.

En los momentos posteriores a la MET Gala hubo videos en los que se apreciaba que Kardashian no "entraba" en el vestido de Monroe, a pesar de que ella aseguró haber bajado 8 kilos para el evento. Tras el escándalo mediático, este martes, la cuenta de Instagram identificada como "marilynmonroecollection" dio a conocer varias fotografías del vestido del antes y después de que Kim Kardashian lo usara.

En las imágenes se aprecian ligeros desgarres en la tela y en específico, en la joyería del vestido, lo que desde ya ha levantado el debate sobre el uso de prendas que son consideradas históricas.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.



The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS