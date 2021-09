Kim Kardashian: Lo hace de nuevo en la Met Gala

Lo hace de nuevo la famosa celebridad de “Keeping Up with the Kardashians”, la señora de West, robó la mirada durante la alfombra en la “Met Gala” por si no fuera poco tener una vida llena de reflectores para Kim no parece ser suficiente, en esta edición tan esperada la hermana mayor apareció cubierta de pies a cabeza.

La pieza diseñada por la marca prestigiosa Balenciaga es una prenda totalmente negra que no contiene ninguna joyería únicamente confeccionada al estilo de alta costura, esta mujer lo hizo de nuevo con un traje neutro acaparo las miradas de todos.

Kim sin duda sabe cómo llamar la atención, su recorrido en la alfombra causo enigma al tener el rostro cubierto por completo.

Una cosa la tenemos clara: confirmamos, definitivamente, que la estrella de reality show ha acudido a la MET Gala para no dejar a ninguno de los asistentes indiferente. Y es que tal y como ha afirmado Anna Wintour, la razón de celebrar eventos de este calibre es que las estrellas más relevantes de la industria de la moda dejen volar su imaginación y den rienda suelta a su creatividad artística. Y lo cierto es que: ¡Prueba superada!

Con información de VOGUE.

