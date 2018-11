Kim Kardashian pagó a bomberos para salvar su casa de incendios

Agencia

CALIFORNIA.- La familia Kardashian, que ha establecido sus residencias en Hiddens Hills y Calabasas, ha sido tan solo una de las muchas que se han visto obligadas a abandonar sus viviendas debido a los incendios que permanecen activos desde hace dos semanas en el estado de California.

Las fotografías aéreas que han trascendido de las zonas evacuadas, entre las que se encuentra el barrio donde residen habitualmente Kanye West y Kim Kardashian , desvelaban hace unos días que la mansión del famoso matrimonio estaba rodeada de una cuadrilla equipada con camiones cisterna y ahora la estrella televisiva se ha pronunciado sobre su criticada decisión de recurrir a los servicios de bomberos privados para garantizar que su hogar se mantuviera en pie, publicó la revista Quién.

Kim ha comenzado asegurando que el perímetro control que se estableció en torno a su propiedad -las llamas llegaron hasta la mismísima puerta- sirvió para evitar en gran parte que el fuego se propagara al resto de la exclusiva comunidad y ha querido recalcar que sus instrucciones siempre fueron que se salvaran tantas viviendas como fuera posible, no solo la suya propia.

"Creo que somos muy afortunados de haber contado con la ayuda de los bomberos que tuvimos a nuestro alcance. Nuestra casa está justo al final de una especie de parque, y la zona ya estaba ardiendo.

Si nuestra casa se hubiese quemado, todas las demás habrían sido las siguientes", ha explicado la celebridad, que aún no ha podido regresar a su mansión debido al fuerte olor a humo, a su paso por el programa 'The Ellen Show' para poner en contexto la gravedad de la situación. "Somos unos privilegiados, y soy consciente de que ese lujo no estaba al alcance de muchas otras personas, pero en nuestro caso sí que pudimos contratar bomberos privados".

Salvaron nuestra casa y nuestro vecindario. Estaban allí para asegurarse de controlar todas las casas que se encontraban en los alrededores [del parque], así que no, mi pensamiento inicial no fue: 'Voy a proteger solo mi casa'. Les dijimos que se ocuparan de todas porque una vez que empezara, una vez que la nuestra ardiera, todo el vecindario podía ser pasto de las llamas. Soy consciente de que es una bendición que podamos hacer algo así", ha concluido.

Por su parte, su marido Kanye West ha donado 400 mil dólares -recaudados en parte a través de su colección Yeezy para Adidas- a dos de las organizaciones que se han implicado en la lucha para extinguir los incendios que arrasan California y otros 100 mil a uno de los bomberos que se ha implicado en los trabajos de rescate y que había perdido su propia casa en la tragedia.