Kim Kardashian posa con todos sus hijos por primera vez

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian compartió la primera imagen en compañía de sus cuatro pequeños, en esta se integra el miembro más reciente: Psalm, de tres meses y aunque, sin Kanye West a la vista.

De acuerdo a Infobae, desde las Bahamas, Kim posó en la playa rodeada por North (su primogénita), Saint y Chicago, mientras sostenía al pequeño Psalm en sus brazos.

"Pensé que tomar una foto con tres niños era difícil, pero ¡por Dios, esto es casi imposible!", escribió para acompañar su publicación, en la que también compartió una imagen en la que posó únicamente junto a North y Chicago.

Por cierto, Kim y sus hijas lucieron un traje de baño muy similar, en color plateado y cuello alto.

Las reacciones a su publicación fueron numerosas y, por supuesto, destacaron las de su familia, como la de su hermana Khloé, quien escribió: "honestamente son perfectos. ¡Son una hermosa familia! ¡Son todo!", mientras que Kris Jenner, la madre de las Kardashian, le comentó: "esto es hermoso".

Apenas unas horas después de haber compartido la imagen, Kim ya recibió casi 5 millones de "me gusta" y más de 20.000 comentarios.

Kardashian y Kanye West se convirtieron en padres por cuarta ocasión el pasado mayo y un mes después la estrella de realities dio a conocer la primera imagen del pequeño, nacido a través de vientre de alquiler, al igual que Chicago.

Y es que los doctores advirtieron a Kim sobre los riesgos de volver a embarazarse, como ella misma lo reveló en 2016 en uno de los episodios de Keeping up with the Kardashians.

"Si los doctores, en quienes confío, me han dicho que no sería seguro embarazarme de nuevo, tengo que escucharlos", comentó Kim, quien poco después dejó ver sus deseos de tener más hijos. "Me encantaría ampliar mi familia, y solo sé que tengo un hogar que es seguro".

El pasado mayo Kim Kardashian y Kanye West, una de las parejas más mediáticas de Estados Unidos, cumplieron cinco años de casados.

Como si fuera un cuento de hadas, la estrella de la tv y el músico se casaron en un castillo de Florencia el 24 de mayo de 2014, rodeados por numerosos amigos y familiares.

En ese momento ya tenían a su hija North, pero sus planes eran los de tener una familia numerosa, lo que – al paso del tiempo, han hecho realidad.

Aunque parecería que todo es felicidad en un matrimonio cuya fortuna estimada es de USD 355 millones, los problemas no han faltado durante su relación.

Desde los problemas psicológicos de Kanye, que lo llevaron a estar internado en una clínica, o el famoso robo que sufrió Kim en París y en el que temió por su vida. Sin embargo, han sabido sobreponerse y mantener firme su relación.

Como estrella de la tv, Kim está acostumbrada a que sus acciones tengan un gran eco, aunque no siempre de manera positiva.

El pasado julio Kim tuvo que desistir de llamar "kimono" a su línea de fajas, luego de desatar la ira de los japoneses, quienes la acusaron de apropiación cultural.

"Después de una cuidadosa reflexión, lanzaré mi marca de ropa interior modeladora con un nuevo nombre. Siempre estoy escuchando, aprendiendo y creciendo, así que aprecio la pasión y las diferentes perspectivas que las personas me brindan", expresó en un comunicado.

La celebridad también sorprendió hace unos días, cuando se lanzó un avance de la nueva temporada de Keeping up with the Kardashian, en donde aceptó la influencia que Paris Hilton tuvo en su vida.

"Ella literalmente me dio una carrera y lo reconozco totalmente", aseguró.