Kim Kardashian da positivo en dos terribles enfermedades

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian se sentía muy cansada, con dolores de cabeza y se le entumecían las extremidades. Asustada y preocupada, buscó sus síntomas en internet y luego decidió ir con un reumatólogo. Luego de unas pruebas, su mayor temor fue confirmado: dio positivo en los anticuerpos de lupus y artritis reumatoide.

De acuerdo a Quién, al conocer el diagnóstico, la empresaria se derrumbó, según se pudo ver en el capítulo de estreno de la temporada 17 del reality show Keeping Up With The Kardashians.

La buena noticia para Kim Kardashian es que no todo está perdido, pues tal y como le explicó su doctor, el hecho de que las pruebas de sangre hayan dado positivo no significa que ya tenga lupus o artritis. Por el momento, solamente tiene los anticuerpos y las enfermedades podrían presentarse o no más adelante.

Además, el doctor le dijo que a veces los resultados dan falso positivo, así que tendría que hacer más pruebas de seguimiento para comprobar si realmente tiene esos anticuerpos o solamente se trató de una falsa alarma.

Qué es el lupus

Según el Instituto de investigación Lupus Research Alliance, el lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados (ficha informativa de los CDC).

Las personas con LES, la forma más común de lupus, pueden presentar fatiga, dolor o inflamación en las articulaciones, erupciones de la piel y fiebre en diferentes niveles de gravedad.

Qué es la artritis reumatoide

Es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones. En algunas personas, el trastorno puede dañar distintos sistemas corporales, incluida la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos.

La artritis reumatoide es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo. A diferencia del daño por desgaste de la osteoartritis, la artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una hinchazón dolorosa que puede finalmente causar la erosión ósea y la deformidad de las articulaciones