Kim Kardashian presume su reality show sobre maquillaje

Redacción

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian siempre está rompiendo el internet y sin duda esta vez no es la excepción. La estrella de reality acaba de lanzar el tráiler de su más reciente proyecto. Se trata de una serie que se llama Glam Masters, y es más espectacular de lo que te imaginas, según dicen muchos.

De acuerdo a quien.com, la gurú de maquillaje y empresaria aprovechó una de sus redes sociales favoritas, Snapchat para dar a conocer un clip de 40 segundos. A este le agregó: “Estoy muy emocionada de anunciar la primera host y los jueces de Glam Masters, una nueva competencia de maquillaje que he estado produciendo”.

También te puede interesar: ¡Podría ser su hija! Conoce a la doble de Benyoncé

Glam Masters estará en vivo en febrero y los concursantes competirán para ganar un lugar en el beauty squad de Kim Kardashian. La estrella de la serie, Orange is The New Black, Laverne Cox; el make up artist detrás de la rutina de belleza de Kim, Mario Dedivanovic; la blogger Kandee Johnson; y la fundadora de Milk Beauty, Zanna Roberts, serán parte del jurado.

Lo que nos preguntamos es si Kim Kardashian tendrá tiempo de hacer alguna aparición en su show, ya que aunque tenga una agenda bastante apretada, sabemos que siempre encuentra tiempo que dedicarle a sus proyectos personales como KKW Beauty.

El tráiler nos sorprendió con diferentes modelos, escenarios y texturas por supuesto de maquillaje. Sin duda, la última foto de Kim K bañada en glitter es una señal de que el show se tratará de mucho más que sólo hacer un cat eye o contour perfecto.

Aún existen muchas dudas acerca del show, ¿quiénes serán los participantes?, ¿cómo escogerán a las modelos?, ¿qué opinan las hermanas del clan? Al parecer tendremos que esperar hasta el 28 de febrero a las 10 pm para averiguarlo.