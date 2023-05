Kim Kardashian reflexiona sobre su maternidad: ‘Es una locura completa'

Kim Kardashian, la socialité, empresaria, emprendedora y por momentos, actriz y modelo. Sin embargo, su trabajo más demandante es el de ser madre, o al menos así lo confesó en una entrevista en On Purpose with Jay Shetty.

En el programa, la ex esposa de Kanye West hace un contraste de cómo era su vida antes de tener hijos y cómo es actualmente, como mamá de North, Chicago, Saint y Psalm, de 9, 5, 7 y 4 años, respectivamente.

"La maternidad es la cosa que más me ha enseñado sobre mí misma. Ha sido la cosa más desafiante. Hay noches en las que lloro hasta que me quedo dormida. Digo: 'demonios, tuve un tornado en mi casa, ¿qué acaba de pasar?'.

Happy 4th Birthday my beautiful smart curious baby boy Psalm. I’m just so happy you chose me to be your mommy. You teach me so much every day. I can’t wait to go through this life with you and that cutie smile of yours with your little fangs lol pic.twitter.com/l4FGy49s0F