Kim Kardashian revela que está estudiando para ser abogada

Estados Unidos.- La empresaria y socialite Kim Kardashian reveló en una entrevista a la revista Vogue que está estudiando para convertirse en abogada.

“Estoy increíblemente agradecida con Jonathan Van Meter por ilustrar un pedazo de mi vida de una manera que creo nunca se ha hecho, desde hacer malabares con la familia, mis negocios y hasta perseguir una licenciatura en derecho con tanto cuidado y seriedad”, escribió en su cuenta de Instagram.

La estrella del reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’ hizo su incursión accidental en la política en 2018, cuando se reunió con el presidente Donald Trump para discutir una reforma penitenciaria y ayudó a liberar a Alice Marie Johnson, una reclusa de 63 años que estuvo presa desde 1996 por un cargo de drogas sin violencia.

La empresaria reveló que la idea surgió desde la reunión en la residencia presidencial: “Y estaba sentada en el salón Roosevelt con un juez que había sentenciado criminales y con mucha gente poderosa y yo solo me senté ahí, como: ‘¡Oh, mi#@€! Necesito saber más’.

Luego de dicha reunión, Donald Trump le otorgó clemencia a Johnson. Después de eso, Kim Kardashian ha estado trabajando durante meses con la abogada Jessica Jackson visitando prisiones, enviando peticiones a gobernadores y asistiendo a reuniones a la Casa Blanca, según Vogue-

Kim, de 38 años, es una celebridad de televisión, una exitosa empresaria, madre de tres (próximamente cuatro) pequeños, miembro de una de las familias más famosas del entretenimiento y próximamente una abogada con enfoque en justicia penal.