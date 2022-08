Kim Kardashian y Pete Davidson se separan tras 9 meses de noviazgo

De acuerdo con una fuente cercana, Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron su relación sentimental. La prensa estadounidense publicó que la pareja se separó a principios de esta semana, luego de nueve meses de noviazgo.

"Kim y Pete han decidido ser solo amigos", compartió a Page Six una persona que es parte del círculo cercano de la estrella de "Keeping up with The Kardashians".

"Se quieren y se respetan mucho, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación", explicó el informante.

El comediante de 28 años ha pasado gran parte de su tiempo trabajando en una nueva película en Australia. Por su parte, la empresaria de 41 años ha estado muy ocupada con sus negocios y con su co-parenting al lado de su exesposo Kanye West en Los Angeles.

Con base en la información, la separación "no tuvo nada que ver con Kanye" y que "ningún evento en particular la causó". La amistad de la pareja agregó que "el divorcio" entre los polémicos West y Kardashian "está avanzando y se están enfocando en la paternidad compartida".

La historia de amor entre Kim Kardashian y Pete Davidson

El inesperado romance entre ambas celebridades comenzó luego de la primera presentación de ella en el programa Saturday Night Live, a principios de octubre de 2021. Poco después, los dos fueron vistos tomados de la mano en una montaña rusa y luego tuvieron diversas citas en la ciudad de Nueva York.

Una fuente reveló en aquel momento que Kim estaba "intrigada" con el comediante, pero no se pusieron etiquetas inmediatamente, después de una aparente cita.

Luego, Pete viajó a Los Angeles para festejar su cumpleaños 28 con la empresaria y su suegra, Kris Jenner.

Fue hasta el 18 de noviembre que la pareja confirmó su relación amorosa. Sin embargo, no oficializaron su relación en redes hasta marzo. En mayo, caminaron juntos en la alfombra roja de la Met Gala.

(Con información de Quien)