Kimberly Flores y Edwin Luna más fuertes que nunca

Más fuertes que nunca “Kimberly Flores y Edwin Luna” así se mostraron en el programa `La Casa de los Famosos’ y es que la guapa modelo regresara a la competencia esta vez con el apoyo de su esposo el vocalista de la Trakalosa de Monterrey.

View this post on Instagram

Dentro de la emisión dejaron en claro que están más unidos que nunca tras la polémica que puso en riesgo su matrimonio tras las acusaciones de infidelidad Edwin Luna con el modelo Roberto Romano.

Junto a su esposo fueron los invitados especiales de la noche, en dicho show los conductores cuestionaron a la pareja con incomodad preguntas pero estos mostraron su seguridad como pareja en una transmisión donde excompañeras de Kim, defendieron a la modelo y confirmaron que ella en ningún momento acepto los coqueteos del Romano si no que al contrario su compañero fue el que presento interés en ella y que la buscaba para utilizarla para buscar la victoria del programa televisivo.

La artista hablo sobre su experiencia en el programa y de su repentina salida por el momento que paso y ahora como ve las cosas.

"Creo que a veces ya tienes que buscar la estrategia y a veces ya hablas cosas hasta sin sentido, o hay verdades que ni tú mismo te lo estás creyendo, que no existen, entonces lo que se vivió en la casa o lo que yo puedo decir de mi experiencia, es que a veces dices cosas que no tenían sentido porque desde lo más chiquito como no cerrar la tapa del baño, era para nominar a alguien… se vale todo”, dijo.

Fue cuestionada cómo será su relación con su excompañero con la que lo relacionaron sentimentalmente cuando este salga de la casa.

"No sé qué pueda pasar afuera, ella vive aquí, yo vivo allá y yo como que tengo el lado más familiar, de hecho siempre lo decía, lo mío es la señora que está en la casa, que va con mi marido aquí, que va al súper, o sea no soy ya como la chava soltera que anda con amigas, esa etapa ya como que no me da tiempo”, reveló.