"Kinky Boots" tiene 13 nominaciones al Tony

Agencias

NUEVA YORK, Nueva York.- La obra "Kinky Boots" con música de Cyndi Lauper, basada en la película británica de 2005, encabeza las nominaciones a los premios Tony con 13 postulaciones mientras que "Matilda: The Musical" le siguió de cerca con 12 y Tom Hanks ganó una nominación en su debut en Broadway como actor principal.

"Kinky Boots" está basada en la historia verdadera de una fábrica de zapatos con problemas para vender sus productos, que encuentra un nuevo mercado con el calzado fetichista. Las canciones de Lauper y la historia de Harvey Fierstein la han vuelto una favorita del público.

"Saqué a caminar a mi perro temprano para poder escuchar las nominaciones. Es increíble, tan increíble. Ya lloré un poco, pero aun así sigo encantada y un poco sorprendida", dijo Lauper quien debutó con "Kinky Boots" como compositora para un musical de Broadway.

A pesar de su éxito la obra no igualo él récord de 15 nominaciones de un musical que tienen "The Producers" de 2001 y "Billy Elliot" de 2009. "The Book of Mormon" se apuntó 14 nominaciones en 2011.

"Luky Guy" el retrato de Nora Ephron del periodista Mike McAlary, quien ganó un Pulitzer por denunciar que un inmigrante haitiano había sido sodomizado por la policía en 1997, obtuvo seis nominaciones, incluyendo una para Hanks en el papel del valiente McAlary.

"Esto me hace sentir atolondrado y nervioso, no podría ser más especial", dijo Hanks. "Antes de que esto comenzara, pensaba que sabría cómo sería. Pero no te puedes imaginar lo que es. Hay músculo y cerebro, pero también espíritu y corazón y es divertido, si es que lo divertido también implica una enorme cantidad de miedo".

Courtney B. Vance fue nominado como mejor actor de reparto interpretando a un editor en "Lucky Guy". El y Hanks estaban entre los pocos actores en la producción que trabajaron con Ephron antes de su muerte, acontecida el año pasado. "Ella estaría encantada, sonreiría de oreja a oreja y lo está haciendo justo ahora".

Además de Hanks los actores principales nominados son Nathan Lane de "The Nance", Tracy Letts de "Who's Afraid of Virginia Woolf?", David Hyde Pierce de "Vanya and Sonia and Masha and Spike" y Tom Sturridge de "Orphans".

La inteligente adaptación musical de la clásica novela de Roald Dahl, "Matilda: The Musical", es congruente con su sombría visión de la infancia como un campo de batalla salvaje.

"Kinky Boots" y "Matilda" competirán por el premio al mejor musical junto con la acrobática "Bring It On: The Musical" y "A Christmas Story, The Musical", adaptada de la clásica película navideña.

Entre sus múltiples nominaciones "Kinky Boots" también le dio a Fierstein la posibilidad de llevarse el premio al mejor libreto, David Rockwell a la mejor escenografía, Jerry Mitchell por dirección y coreografía y Billy Porter y Stark Sands por sus actuaciones. Annaleigh Ashford fue nominada por su papel de reparto.

"Matilda" fue nominada por coreografía y por la dirección de Matthew Warchus, la dirección musical de Chris Nightingale, el mejor libreto para Dennis Kelly, letras y canciones para Tim Minchin, y el mejor actor en un musical para Bertie Carvel.

Carvel, quien interpretó al mismo villano en Londres, dijo que está disfrutando su tiempo en Nueva York, aunque admitió que se puso nervioso por la reacción que tendrían los estadounidenses. "Siento que aterricé en blando", dijo. "La obra está excelente, a la gente le encanta".

En cambio, famosos como Jessica Chastain, Al Pacino, Alec Baldwin, Katie Holmes, Bette Midler, Sigourney Weaver, Paul Rudd y Scarlett Johansson se quedaron sin nominaciones.

El resto de los postulados a la mejor obra son "The Assembled Parties" de Richard Greenberg, "The Testament of Mary" de Colm Toibin y "Vanya and Sonia and Masha and Spike" de Christopher Durang.

Las nominaciones fueron anunciadas este martes por televisión por la ganadora del Tony, Sutton Foster, y el astro de "Modern Family", Jesse Tyler Ferguson. Los premios se transmitirán por televisión en CBS des de el Radio City Music Hall el 9 de junio.

El comité de los Tony también anunció que el dramaturgo Larry Kramer, autor de "The Normal Heart" y cofundador de la organización Gay Men's Health Crisis, recibirá el premio Isabelle Stevenson por su "contribución substancial" a nombre de una organización de servicio social.

Lista completa de nominados

Mejor obra: "The Assembled Parties", `'Lucky Guy", `'The Testament of Mary", `'Vanya and Sonia and Masha and Spike."

Mejor musical: "Bring It On: The Musical", `'A Christmas Story, The Musical", `'Kinky Boots", `'Matilda The Musical."

Mejor libreto de un musical: "A Christmas Story, The Musical", `'Kinky Boots", `'Matilda The Musical", `'Rodgers + Hammerstein's Cinderella."

Mejor música original (música y/o letras): "A Christmas Story, The Musical", `'Hands on a Hardbody", `'Kinky Boots", `'Matilda The Musical."

Mejor reposición: "Golden Boy", `'Orphans", `'The Trip to Bountiful", `'Who's Afraid of Virginia Woolf?"

Mejor reposición de un musical: "Annie", `'The Mystery of Edwin Drood", `'Pippin", `'Rodgers + Hammerstein's Cinderella."

Mejor actor principal de una obra: Tom Hanks, "Lucky Guy"; Nathan Lane, "The Nance"; Tracy Letts, "Who's Afraid of Virginia Woolf?"; David Hyde Pierce, "Vanya and Sonia and Masha and Spike"; Tom Sturridge, "Orphans."

Mejor actriz principal en una obra: Laurie Metcalf, "The Other Place"; Amy Morton, "Who's Afraid of Virginia Woolf?"; Kristine Nielsen, "Vanya and Sonia and Masha and Spike"; Holland Taylor, "Ann"; Cicely Tyson, "The Trip to Bountiful."

Mejor actor principal en un musical: Bertie Carvel, "Matilda The Musical"; Santino Fontana, "Rodgers + Hammerstein's Cinderella"; Rob McClure, "Chaplin"; Billy Porter, "Kinky Boots"; Stark Sands, "Kinky Boots."

Mejor actriz principal en un musical: Stephanie J. Block, "The Mystery of Edwin Drood"; Carolee Carmello, "Scandalous"; Valisia LeKae, "Motown The Musical"; Patina Miller, "Pippin"; Laura Osnes, "Rodgers + Hammerstein's Cinderella."

Mejor actor de reparto en una obra: Danny Burstein, "Golden Boy"; Richard Kind, "The Big Knife"; Billy Magnussen, "Vanya and Sonia and Masha and Spike"; Tony Shalhoub, "Golden Boy"; Courtney B. Vance, "Lucky Guy."

Mejor actriz de reparto en una obra: Carrie Coon, "Who's Afraid of Virginia Woolf?"; Shalita Grant, "Vanya and Sonia and Masha and Spike"; Judith Ivey, "The Heiress"; Judith Light, "The Assembled Parties"; Condola Rashad, "The Trip to Bountiful."

Mejor actor de reparto en un musical: Charl Brown, "Motown The Musical"; Keith Carradine, "Hands on a Hardbody"; Will Chase, "The Mystery of Edwin Drood"; Gabriel Ebert, "Matilda The Musical"; Terrence Mann, "Pippin."

Mejor actriz de reparto en un musical: Annaleigh Ashford, "Kinky Boots"; Victoria Clark, "Rodgers + Hammerstein's Cinderella"; Andrea Martin, "Pippin"; Keala Settle, "Hands on a Hardbody"; Lauren Ward, "Matilda The Musical."