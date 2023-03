El grupo de música rock estadounidense, Kiss anunció las últimas fechas de su gira del adiós. La banda planea colgar sus botas de plataforma después de dos conciertos consecutivos en el Madison Square Garden en Nueva York a finales del 2023.

La última sección de la gira norteamericana de la banda de 17 fechas comenzará en octubre en Texas y llegará a California, Washington, Canadá, Tennessee, Indiana, Illinois, Maryland y culminará en su natal Nueva York el 1 y 2 de diciembre.

“Kiss nació en Nueva York en la 23ª calle.Hace medio siglo Será un privilegio y un honor terminar la gira en el Madison Square Garden, a 10 cuadras y 50 años de donde comenzamos” , dijo la banda en un comunicado.

Actualmente la alineación de la agrupación incluye a los fundadores Paul Stanley y Gene Simmons, así como a Eric Singer y Tommy Thayer.

Sus éxitos incluyen “Rock and Roll All Nite”, “I Was Made for Lovin’ You” y “Detroit Rock City”. Los boletos saldrán a la venta el 10 de marzo.

Announcing - The Final 50 Shows. The End is HERE!



Join the #KISSARMY for access to the final #EndOfTheRoadTour Presale tickets. Presale begins March 6th at 10am local time.



General Onsale begins March 10th at 10am local time.



Visit www.KISSOnline for all dates & details now. pic.twitter.com/ZhGkgK4diz — KISS (@kiss) March 1, 2023

Quien es Kiss

Kiss es una banda estadounidense de rock formada en Nueva York en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss, a los que más tarde se uniría el guitarrista Ace Frehley.

How did @KISS decide on their band name? @GeneSimmons jokes about the alternatives before they agreed on what @PaulStanleyLive came up with. pic.twitter.com/HmKg34h0C7 — Stern Show (@sternshow) March 1, 2023

Con información de AP.

TE PUEDE INTERESAR:

Luis Miguel vuelve a los escenarios: anuncia gira para 2023

¿Rumbo a elecciones del 2024? PAN reactivará a Ricardo Anaya

Kiko en su ‘gira del adiós’ en Estados Unidos, celebra su cumpleaños 79