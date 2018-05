La mayor de las Kardashian 'se luce' y sorprende a su novio

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Este viernes, tras realizar una aparición juntos en la alfombra roja de un evento organizado por la Sociedad Médica Sirio-americana en Los Ángeles, Kourtney Kardashian sorprendió a su novio Younes Bendjima dirigiéndose a un jet privado en el que el destino era completamente sorpresa para el joven modelo.

Todo el plan fue parte del regalo de Younes, que cumplió 25 años en pleno vuelo. Gracias a los detalles de Kourtney, la cabina del avión estaba adornada con globos plateados que deletreaban el nombre de su novio y su edad y a medianoche no faltó una cena traída de su restaurante italiano favorito, champán y un pastel decorado con una fotografía instantánea del cumpleañero de niño para que soplara las velas como buena tradición.

"Oh mi**da, me lleva de camino a no sé dónde. 25 a medianoche", aseguraba Younes en sus Instagram Stories.

"Por primera vez no tiene ni idea de a dónde vamos", escribió la estrella de reality de 39 años en su cuenta, donde compartió varias fotos de la travesía y otras instantáneas antiguas del poco más de un año que Younes y ella han compartido desde que se conocieron en París en octubre de 2016.

Pese a la fama de la mayor de las Kardashian, la pareja ha intentado mostrarse siempre lo más discreta posible debido en gran parte a la complicada relación que ella mantiene con Scott Disick, el padre de sus tres hijos, tras su ruptura. Sin embargo, el cumpleaños de Younes merecía de muchas fotos y vídeos publicados en los que ambos se ven felices.

Con información del portal Quién.