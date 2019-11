Kourtney se va de “'Keeping up with the Kardashians”

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Kourtney Kardashian explicó que ya no estará tan presente en la próxima temporada del reality show de su familia, 'Keeping up with the Kardashians'.

De acuerdo con información de Univisión, en una entrevista para Entertainment Tonight (ET), la mayor del clan Kardashian Jenner dijo que prefiere darle prioridad a sus labores como mamá.

"Decidí pasar más tiempo como madre y poner mi mayor energía allí", comentó, frente a sus hermanas Khloé y Kim, durante una entrevista con la presentadora Keltie Knight.

Kourtney aclaró que esta lejanía no se trata de un adiós definitivo del show: "Pero no me estoy despidiendo", apuntó.

"Creo que tendrás que ver más la nueva temporada, la temporada 18. Todavía no se transmite, pero se está filmando. Actualmente, justo en esta sala", mencionó la creadora del sitio de belleza Poosh a la presentadora de ET.

El martes pasado, en el show de entrevistas 'The real', Kardashian anticipó que requería mayor tiempo con sus hijos: "Eso es algo que siempre pienso para mí: ¿Cuándo es suficiente? Porque no me gusta perderme ciertas cosas, como ayudarles a mis hijos a hacer la tarea".

Kardashian es madre de tres hijos: Mason (9 años), Penélope (7) y Reign (4).

En la entrevista con ET, Kim y Khloé Kardashian opinaron sobre la decisión de su hermana mayor. "Definitivamente amamos a Kourtney y extrañaremos a Kourtney y lo que sea que ella decida hacer, pero la gente viene y la gente se va todo el tiempo en esta familia", dijo Khloé Kardashian, de 35 años.

"Sentimos que es una puerta giratoria, por lo que Kourtney podría irse esta semana y volverá. Todos regresan", agregó la fundadora de la marca de ropa Good American.

En la entrevista, Khloé y Kim bromearon que esta decisión podría dar paso a una nueva entrega derivada del reality show, como ya se hizo años atrás con 'Kourtney & Khloé take Miami', 'Kourtney & Kim take New York' y 'Kourtney & Khloé take The Hamptons'.

Kourtney Kardashian no es la primera que se aleja del reality show de la familia. Anteriormente lo hicieron su hermano Rob Kardashian y el padre de sus medias hermanas, Caitlyn Jenner (antes Bruce Jenner).