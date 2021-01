Así se ve Kristen Steward en la piel de Lady Di

Alejandro Vizzuett Díaz

Ciudad de México.- La primera imagen del filme Spencer, de Pablo Larraín, fue liberada este miércoles, y muestra a la actriz Kristen Stewart caracterizada como la Princesa Diana.

En la fotografía Stewart aparece usando un conjunto en negro y rojo compuesto por una gabardina, una blusa, un moño atado al cuello y un sombrero con redil, que cubre el característico peinado corto y en capas que Diana Spencer solía llevar.

De acuerdo con Variety el filme fue escrito por Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders, y se centra en un fin de semana de Navidad en el que, mientras estaba de vacaciones con la familia real británica, la Princesa decidió terminar su matrimonio con el Príncipe Carlos.

First photo of Kristen Stewart as Diana in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/IgC8IcyBiM