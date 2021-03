Kristen Stewart presume ‘look’ para cinta de Lady Di

ESTADOS UNIDOS.- La actriz estadounidense Kristen Stewart sorprendió las redes sociales al presumir como lucirá como la princesa Diana, en la nueva película de título Spencer sobre la difunda Lady Di, dirigida por el chileno Pablo Larraín.

La imagen difundida en redes sociales, nos enseña un poco sobre la apariencia de Stewart caracterizada como Lady Di, internautas aplauden su apariencia.

New look at Kristen Stewart as Princess Diana in Pablo Larraín’s upcoming film #Spencer . pic.twitter.com/wUBMW4FEoN

Las criticas comenzaron a llover, por el parecido que la actriz británica Emma Corrin posee a la princesa quien le da vida a Diana en la serie “The Crown”, en la serie de Netflix; A comparación de Stewart.

La serie fue premiada como la mejor serie dramática en los Globos de Oro, así como en otras cuatro categorías. Actualmente encuentra en su cuarta temporada.

Los jóvenes actores británicos Emma Corrin y Josh O'Connor recibieron el Globo de Oro a la mejor actriz y al mejor actor como Diana y Carlos respectivamente en una serie dramática

El actor Jack Farthing, conocido por su participación en la serie Poldark, interpretará al hijo de la Reina Isabel II en Spencer, dirigida por Pablo Larraín.

La película retratará el fin de semana en la vida de Diana, durante la Navidad con la Familia real en Sandringham, en el que decide terminar su matrimonio con Carlos.

La producción, que acaba de trasladar su rodaje al Reino Unido, publicó este jueves otra imagen de Stewart caracterizada como la llamada "Princesa del Pueblo".

Jack Farthing has been cast as Prince Charles opposite Kristen Stewart as Princess Diana in Pablo Larraín’s #Spencer.



The film will be released in theaters this fall. pic.twitter.com/XuvGZNpBWE