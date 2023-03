‘Kun’ Agüero sufre arritmia cardiaca durante stream con Ibai Llanos

Sergio 'Kun' Agüero sufrió una arritmia cardiaca cuando estaba con Ibai Llanos en medio de una entrevista durante la transmisión en vivo desde la plataforma Twitch.

Durante siete segundos, el ex futbolista interrumpió la charla, se tocó a la altura del corazón, mientras el streamer le preguntaba si estaba bien. El argentino tardó unos 15 segundos para explicar lo sucedido.

"No, porque tengo un chip, y el famoso me va a detectar. Ve, ponés la aceleración del ritmo cardiaco y manda la señal, pero fue raro, ¡eh!... fue raro" , respondió Agüero mientras tomaba todo con tranquilidad.

Ibai Llanos insistió en llevarlo al médico, pero el "Kun" rechazó la sugerencia.