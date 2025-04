Kunno denuncia agresión homofóbica afuera de antro en NL

El influencer regiomontano Kunno denunció a través de sus historias de Instagram que fue víctima de una agresión física y verbal con tintes homofóbicos la noche del jueves 17 de abril, tras salir de un antro en San Pedro Garza García, Nuevo León.

“Me empezaron a gritar muchas cosas homofóbicas”, relató el creador de contenido, visiblemente afectado. Al intentar retirarse en un Uber, fue alcanzado por tres hombres, uno de los cuales lo golpeó en el rostro. Kunno logró escapar y refugiarse en su casa.

#ÚLTIMAHORA | El influencer Kunno sufre una brutal agresión homofóbica al salir de una fiesta.



“Esto fue un acto de homofobia”

A través de varios videos publicados en redes sociales, Kunno describió con lágrimas el miedo que sintió y la impotencia al vivir este episodio de violencia.

“No lo puedo creer que esto haya sucedido. Estamos en pleno 2025 y esto fue un acto de homofobia”, expresó conmovido.

El influencer también compartió imágenes de la herida que le provocó el golpe y afirmó que no desea que nadie más pase por una experiencia similar. "Me acosté en el baño a llorar. Me sentí muy débil", dijo.

Llamado a la conciencia y visibilización

Kunno aseguró que decidió hablar públicamente del ataque para visibilizar las agresiones que siguen sufriendo personas de la comunidad LGBTQ+, incluso en zonas consideradas seguras como San Pedro. “Esto no se debe repetir. Denunciémoslo. Alcemos la voz”, concluyó.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso, pero el testimonio del influencer ha generado una fuerte ola de apoyo en redes sociales.

Con infor,mación de Milenio