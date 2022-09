Kuno Becker confiesa que un “mal amor” lo orilló a caer en las drogas

Las especulaciones sobre los problemas con el alcohol y las drogas rodearon por mucho tiempo al actor Kuno Becker, sobre todo por sus distintas apariciones en programas de televisión donde demostraba una actitud rara, lo que llevó a muchos a pensar que se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia.

Ahora, el actor decidió romper el silencio al respecto y confesó que sí vivió serios problemas de adicciones, todo por culpa de un mal amor.

"Cuando tenía 38, por ahí, me deprimí. Estuve en una relación muy destructiva que me detonó una depresión brutal, hasta que cometí la inmensa p*ndejada de probar las drogas y esa droga fue la cocaína", dijo en entrevista con la conductora Yolanda Andrade.

Becker también confirmó lo que muchos ya sabía, que acudió a compromisos laborales en muy malas condiciones, pues creía que esta sustancia iba a devolverle la felicidad: "Había escuchado que lo hacía a uno sentirse mucho mejor y no había forma de sentirse deprimido, pero en algunas entrevistas me vieron diciendo estupideces. Fui a un programa de televisión tomado y drogado, y vi algo", agregó.

Dentro de la depresión que vivía, Becker no sólo llegó a tener pensamientos suicidas, también intentó quitarse la vida, algo que lo hizo tocar fondo y pedir ayuda:

"Vi a mi abuelo dentro de mi estrés mental. No estoy seguro si estaba ahí o no, porque no creo en fantasmas, pero me dijo: ‘Te vas o te quedas’. Yo tenía una pistola en la boca y estaba a punto de cometer el acto más valiente y cobarde, de quitarme la vida por la depresión".

El protagonista de "Primer amor a 1000 x hora" también explicó que por su propia voluntad decidió meterse a rehabilitación y posteriormente, tras varias terapias, pidió perdón a todas las personas que lastimó por culpa de las drogas.

Afortunadamente esa etapa de su vida ya quedó atrás y ahora comparte su testimonio para ayudar a quienes pueden necesitarlo.

(Con información de El Universal)