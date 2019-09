Kylie Jenner se desnuda y anuncia que aparecerá en Playboy

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Totalmente desnuda y junto a su pareja, Kylie Jenner anunció su aparición en la legendaria revista Playboy. En la fotografía que la menor del clan Kardashian compartió en Instagram, se le podía ver sin ropa, portando únicamente un sombrero y abrazando a Travis Scott.

"Cuando Houston conoció LA", escribió para acompañar la publicación en donde también arrobó a la revista y anunció que pronto se podrá ver su colaboración.

También te puede interesar: Así es por dentro la lujosa y extravagante mansión de Kylie Jenner

De acuerdo a Vanguardia, la mediática pareja posó para Sasha Samsanova bajo el cielo azul y con unos arbustos de fondo, aunque Travis no estaba totalmente desnudo, pues portaba unos jeans.

Sin que hubiera pasado una hora del anuncio, la publicación de Kylie superó los dos millones de "me gusta" en Instagram y obtuvo más de 20 mil comentarios.

Aunque Kylie no dio más detalles sobre su aparición en la revista, se sabe que la joven de 22 años y Travis Scott protagonizarán "The Pleasure Issue", que ya se puede comprar vía web por 24.99 dólares.

Ver esta publicación en Instagram When Houston meets LA .. 💛 @playboy #ComingSoon Una publicación compartida de Kylie ✨ (@kyliejenner) el 10 Sep, 2019 a las 7:00 PDT

Se trata de la segunda integrante del clan Kardashian en desnudarse en las páginas de la famosa revista, pues Kim Kardashian apareció en la publicación en 2007.

Meses después de que se diera a conocer el video íntimo con el que saltó a la fama, Kardashian posó sin ropa en la publicación del "conejito", pero en 2010 dijo estar arrepentida.

"Lamento mucho haber posado para Playboy. Estuve muy incómoda al hacerlo", comentó en un episodio del reality Keeping up with the Kardashians.

Pese a ello, en 2013 se dijo que la revista la estaba buscando para que se volviera a desnudar en sus páginas.

Jenner cumplió 22 años el pasado agosto y al estilo de los lujos habituales en su vida, celebró a bordo de un yate por el mar de Italia junto a algunas personas cercanas.

El alquiler de la lujosa embarcación cuesta más de USD un millón a la semana, pero la cifra para ser pequeña para la joven, quien este año alcanzó el récord de ser la persona más joven en lograr una fortuna de USD mil millones y todo gracias a sus productos cosméticos.

"No esperaba nada. No vaticiné el futuro. Pero (el reconocimiento) sienta realmente bien. Es una buena palmadita en la espalda", declaró Kylie a Forbes sobre el éxito de su empresa de cosméticos, en la que tiene apenas siete empleados a tiempo completo y cinco a tiempo parcial.

Kylie y su romance con Travis Scott, con quien lleva dos años y tiene una hija llamada Stormi, suele causar revuelo en redes sociales.

La pareja acaparó los reflectores a finales de agosto cuando desfilaron en la alfombra roja del estreno de Look Mom: I can fly, el documental del rapero en Netflix.

Jenner y Travis se mostraron muy cariñosos al posar para la prensa y también junto a su hija Stormi, quien debutó en el mundo de las alfombras rojas con tan sólo un año y medio de vida.