Kylie Jenner, la empresaria menor de 30 años más rica del mundo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Kylie Jenner es conocida por pertenecer a una de las dinastías familiares más famosas en el mundo, no obstante, esta vez ha brillado por sus propios méritos al aparecer en la portada de la reconocida revista de negocios Forbes.

La menor de las Kardashian se colocó en la portada de Forbes por ser la empresaria menor de 30 años más rica del mundo. Antes Kim y Kanye ya habían aparecido en dicha publicación pero en el listado de 'Los nuevos magnates del celular', informa la Revista Quién, en su portal web.

También te puede interesar: Kim Kardashian visita la cárcel de mujeres en California

A pesar de su corta edad, la joven lanzó a la venta su propia línea de cosméticos en 2015 y en cuestión de días se posicionó en el mercado como uno de los lanzamientos más exitosos. Con su línea de belleza enloqueció a sus seguidoras, quienes llegaron a pagar verdaderas fortunas por sus paquetes de lipsticks y otros artículos de belleza.

thank you @Forbes for this article and the recognition. I’m so blessed to do what i love everyday. #KylieCosmetics pic.twitter.com/CRBwlBByk9