La Academia emite nuevas reglas para los Premios Oscar 2024

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas refuerza el apoyo a las salas de cine con nuevas reglas para las cintas contendientes a Mejor Película en los Premios Oscar.

A partir del próximo año, cualquier película elegible deberá proyectarse en al menos 10 de los 50 principales mercados de Estados Unidos, lo que representa una expansión significativa en comparación con la regla actual que solo requería una semana de proyección en una de las seis ciudades más grandes de ese País. Además, estas películas también deberán expandirse a esas 10 ciudades en un plazo máximo de 45 días después de su lanzamiento inicial en 2024.

Estas nuevas reglas también tienen implicaciones a nivel internacional, ya que la proyección en dos de los 15 principales mercados internacionales, como Londres o París, cumplirá con el requisito establecido. Asimismo, se menciona que el estreno en el territorio de origen de la película también contará para cumplir con esta nueva normativa.

